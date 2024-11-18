В Запорожье отремонтировали дом ветерана Великой Отечественной войны

Строители из Северной Осетии отремонтировали дом единственного в Черниговском округе Запорожья ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Петр Капустян - единственный ветеран Великой Отечественной войны, живущий в нашем подшефном Черниговском муниципальном округе Запорожской области. Он долгие годы жил в очень стесненных условиях, в старом, нуждающемся в ремонте доме. Сейчас наши строители заменили там окна. А в ближайшее время отремонтируют и фасад", - говорится в сообщении.

Бойцы добровольческого отряда из Северной Осетии познакомились с Петром Капустяном, когда поздравлял его с 98-летием.

На встрече представители муниципалитета попросили специалистов из Осетии помочь с покраской старых окон, но строители решили заменить конструкции и обновить фасад дома.