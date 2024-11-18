Умер российский художник Чесноков-Ладыженский

В Москве скончался известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Об этом сообщает Shot.

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По данным Telegram-канала, тело Чеснокова-Ладыженского было найдено в воскресенье, 17 ноября, у него в квартире на Октябрьской улице. По предварительным данным, художник умер из-за острой сердечной недостаточности. С 2019 года Чесноков-Ладыженский боролся с онкологией. Также о смерти художника сообщила его супруга Елена Ржевская в социальных сетях.

«17 ноября 2024г ушел из жизни мой муж, Сергей Чесноков-Ладыженский Он работал за мольбертом до последнего дня, его творческое наследние еще предстоит оценить и осознать», - написала она.

Ржевская напомнила о том, что сейчас в галерее Bagratuni Art-Gallery проходит крупнейшая в его жизни выставка «Многоликий Город». По ее словам, эта выставка была приурочена к 70-летию художника.

Чесноков-Ладыженский родился 1 октября 1954 года в Москве. Он являлся профессором Гуманитарно-прикладного института.