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Стало известно о состоянии отравившихся водой детей в московской школе

Дети, которые отравились водой из кулера в московской школе №1512, уже идут на поправку. О состоянии несовершеннолетних стало известно «Ленте.ру» от директора учебного заведения Елены Дегтяревой.

Стало известно о состоянии отравившихся водой детей в московской школе
© Lenta.ru

Она пояснила, что всем школьникам после жалоб на ухудшение самочувствия оказали медицинскую помощь амбулаторно.

«Течение заболевания легкое, дети идут на поправку», — заверила директор.

Представители столичного управления Роспотребнадзора произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, которые контактировали с учениками.

Согласно предварительным результатам ПЦР-исследования бутилированной воды из запечатанной бутыли, вирусы не обнаружены. ПЦР-исследования сотрудников учебного заведения также отрицательные.

18 ноября сообщалось, что десятки детей отравились водой из кулера в московской школе. Ее временно закрыли.

Общество
Роспотребнадзор
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