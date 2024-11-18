Путин продлил полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

Ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий продолжит занимать свой пост следующие пять лет. Соответствующий указ 18 ноября подписал Президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Полномочия нынешнего руководителя высшего учебного заведения продлеваются до конца 2029 года.

Виктор Садовничий родился 3 апреля 1939 года в Харьковской области Украинской ССР. После окончания аспирантуры мехмата МГУ остался работать в университете. Вырос с ассистента в 1966 году до ректора в 1992-м.

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Является членом президиума Российской академии наук. Весной 2024 года Путин присвоил Садовничему звание Героя Труда за «выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность».