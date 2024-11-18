Умер актер Аллан Свенссон, известный по "Карлсону, который живет на крыше"

Ушел из жизни Аллан Свенссон, шведский актер кино, сериалов, режиссер и артист озвучания и дубляжа.

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В его фильмографии - не менее 110 проектов. В ней - линейки "Свенссон Свенссон", "Валландер" и "Мария Верн", "Карлсон, который живет на крыше" 2002-го, "Волна преступности", "Матушка Гусыня".

Некролог проявился у SVT (ресурс заблокирован на территории РФ). Артист скончался на 74-м году жизни от рака.

Дэн Алан Вальдемар Свенссон (полное имя) родился в 1951 году в Стокгольме. На экране - с конца 1970-х.