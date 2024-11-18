В подмосковном роддоме родился ребенок с зубами

Здоровый ребенок с двумя нижними резцами появился на свет в Королевском роддоме, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"В Королевском роддоме появился на свет мальчик весом 3200 г и ростом 50 см с оценкой 8-9 баллов по шкале Апгар. Его уникальную особенность - два нижних резца - врачи заметили сразу", - говорится в сообщении.

Как уточнила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи медучреждения Юлия Яцевич, которую цитирует пресс-служба, беременность протекала нормально, роды были естественными и в срок.

"Малыш родился здоровым и просто немного опередил сверстников. В семье есть старший ребенок, он родился как и большинство детей без прорезавшихся зубов", - сказала она.

Отмечается, что рождение ребенка с зубами - крайне редкое явление. Обычно первые зубы у детей появляются в возрасте около полугода.