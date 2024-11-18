Сколько в России тратят на новогодние украшения. Исследование Rambler&Co

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, как часто россияне украшают квартиру и дарят подарки на Новый год.

82% опрошенных россиян украшают дом или квартиру к Новому году. Для 47% респондентов это является традицией. 26% предпочитают минималистичный подход — несколько симпатичных украшений и гирлянд. 6% делают это для детей, так как любят видеть радость на их лицах при украшении елки. 3% признались, что только несколько последних лет декорируют свое личное пространство, а раньше не придавали этому значения.

18% респондентов отмечают праздник в более спокойной обстановке и без лишнего декора.

67% опрошенных россиян тратит на новогодние украшения для дома или квартиры до 3 тыс. рублей. 18% участников исследования удается уложиться в диапазон от 4 до 5 тыс. рублей. 6% приобретают декорации на сумму от 6 до 10 тыс. рублей. 5% откладывают на эти покупки более 15 тыс. рублей, 4% — от 10 до 15 тыс. рублей.

Каждый третий респондент (33%) ищет вдохновение для декораций и подарков только в своем воображении. 21% посещают магазины и ярмарки, а 18% заявили, что и без вдохновения неплохо сами справляются с праздничной креативной задачей. 6% в поисках интересных идей декора просматривают интернет-платформы. 4% участников исследования любят читать блоги о декоре и смотреть видео. По 3% подсматривают идеи у соседей и друзей или ищут музу в старых традициях. 1% изучают тематические фильмы. 11% не украшают подарки.

61% участников исследования дарят новогодние подарки только близким. Каждый пятый россиянин (20%) вручает милые вещицы родным и коллегам, 1% — только партнеру. 18% не дарят подарков в честь главного праздника года.

У 53% опрошенных обычно получается декорировать подарки по своей задумке. При этом 31% респондентов всегда успешно это выполняют. У 13% редко случается претворить идею в жизнь, у 3% — никогда.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 31 октября по 7 ноября 2024 года, охват превысил 110 тысяч интернет-пользователь, среди которых 53% мужчин и 47% женщин.