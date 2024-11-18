В Якутии на большой "мунхе" выловили тонны карасей и раздали всем желающим

В минувшие выходные администрация Нюрбинского района организовала трехдневную зимнюю рыбалку "мунха" для молодежи, чтобы сохранить самобытное занятие народа саха и популяризировать его среди подрастающего поколения, сообщает контент-партнер "РГ" UlusMedia.

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Для этих целей местный житель Александр Николаевич Егоров предоставил свои сети - мунха и на протяжении трех дней учил молодежь рыбачить по народным традициям.

На большой мунхе побывали около трехсот школьников, молодых людей и представителей старшего поколения. Организаторы кормили всех пришедших горячими супами и поили чаем.

На легендарном озере Ньимискэннээх нюрбинцы выловили около десяти тонн карасей. Уловом щедро поделились со всем рыбаками и с Домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Рыбу раздали всем желающим, а также решили отправить часть улова в поддержку бойцов, участвующих в спецоперации.