Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал сходство между Россией и СССР. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

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Лебедев заявил, что считает Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) «прогнившей организацией». По его словам, из-за сложной структуры и отсутствия целей ее деятельность стала бессмысленной.

«То, куда сейчас стремится наша страна, иногда некоторыми моментами напоминает как раз времена КПСС: когда все люди занимаются упорно какой-то *** [ерундой]. Никто в эту *** не верит, но при этом в какой-то момент до последней секунды все делают вид, что они в эту *** верят», — выразил мнение блогер.

По словам Лебедева, России не стоит повторять опыт КПСС. Он призвал создавать гибкую и устойчивую государственную систему, в которой люди с разными мнениями могли бы чувствовать себя комфортно.

Ранее блогер рассказал об одном преимуществе Советского Союза. Лебедев назвал СССР экологическим раем и добавил, что сегодня о таком можно только мечтать.