В России выбрана главная новогодняя елка страны, которая будет установлена на Соборной площади Кремля.

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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ, в конкурсе победило дерево из деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области.

"Более 25 претенденток со всей Московской области участвовали в конкурсе на звание главной новогодней елки страны", - сообщили в пресс-службе. По их информации, возраст выбранной ели - 90 лет, а высота - 30 метров.

Отметим, что Можайский городской округ уже в третий раз становится победителем в конкурсе на главную новогоднюю елку страны.