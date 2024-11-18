Минюст включил две НПО в список нежелательных

Министерство юстиции включило Международную ассоциацию интеллектуальных игр (IAIS) из Лихтенштейна и «Организацию молодых президентов» (YPO) из США в список нежелательных организаций, заявив о их участии в пропагандистских кампаниях и продвижении деструктивных идей.

Российское Министерство юстиции внесло Международную ассоциацию интеллектуальных игр и «Организацию молодых президентов» в перечень международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в России, передает РИА «Новости». Обе организации зарегистрированы за рубежом, первая в Лихтенштейне, вторая в США.

Генеральная прокуратура пояснила, что IAIS объединяет более 200 участников различных интеллектуальных игр и распространяет информацию, дискредитирующую российское руководство. Организация задействована в пропагандистских кампаниях, инициируемых антироссийскими центрами. В мероприятиях IAIS участвуют лица, признанные в России иностранными агентами.

«Организация молодых президентов» (YPO) была признана нежелательной из-за вовлечения молодых бизнесменов в проекты, ориентированные на подготовку лидеров общественного мнения в интересах США. Также YPO способствует перемещению молодых специалистов на Запад и воспитанию российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура признала деятельность лихтенштейнской неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele нежелательной на территории страны. Также сообщалось, что Генпрокуратура признала международную организацию YPO нежелательной в России из-за продвижения политики недружественных государств и поддержки ЛГБТ-сообщества.