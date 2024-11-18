Как сейчас выглядит Селидово: кадры из освобожденного города

29 октября Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Селидово. Бои за этот ключевой пункт украинской обороны начались в конце лета. В течение двух месяцев российским войскам удалось окружить силы противника и вынудить ВСУ покинуть город.

"Бойцы взяли (Селидово — ред.), обошли с двух сторон, оставили одну дорогу для отхода. Считай, с левого фланга, с правого фланга наши штурмовики зашли", — рассказывал корреспонденту РИА Новости военнослужащий российского подразделения специального назначения.

Восточную часть Селидово удалось взять без значительных боев, в то время как в западной части пришлось вести ожесточенные сражения. Теперь в город, где ранее проживали около 20 тысяч человек, постепенно возвращается мирная жизнь.

Как сейчас выглядит Селидово — в галерее "Рамблера".