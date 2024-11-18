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Как сейчас выглядит Селидово: кадры из освобожденного города

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Военнослужащие ВС ДНР в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Военнослужащие ВС ДНР в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости
Военнослужащий ВС ДНР в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Военнослужащий ВС ДНР в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости
Местный житель в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Местный житель в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости
В освобожденном городе Селидово в ДНР
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В освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости

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Разрушенный железнодорожный мост в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Разрушенный железнодорожный мост в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости
Жилые дома в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Жилые дома в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости
Здание в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Здание в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости
Мужчина набирает воду в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Мужчина набирает воду в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости
Жилой квартал в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Жилой квартал в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости

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Рынок в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Рынок в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости
Местные жители в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Местные жители в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости
Местный житель в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Местный житель в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости
Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости
Освобожденный город Селидово в ДНР
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Освобожденный город Селидово в ДНР 
© РИА Новости

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Разрушенные строения в освобожденном городе Селидово в ДНР
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Разрушенные строения в освобожденном городе Селидово в ДНР 
© РИА Новости

29 октября Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Селидово. Бои за этот ключевой пункт украинской обороны начались в конце лета. В течение двух месяцев российским войскам удалось окружить силы противника и вынудить ВСУ покинуть город.

"Бойцы взяли (Селидово — ред.), обошли с двух сторон, оставили одну дорогу для отхода. Считай, с левого фланга, с правого фланга наши штурмовики зашли", — рассказывал корреспонденту РИА Новости военнослужащий российского подразделения специального назначения.

Восточную часть Селидово удалось взять без значительных боев, в то время как в западной части пришлось вести ожесточенные сражения. Теперь в город, где ранее проживали около 20 тысяч человек, постепенно возвращается мирная жизнь.

Как сейчас выглядит Селидово — в галерее "Рамблера".