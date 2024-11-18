В Кузбассе на шахте "Инская" начали сокращать сотрудников

Собственник шахты "Инская" в Кемеровской области начал процедуру сокращения сотрудников из-за невыплат зарплат сотрудникам. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в Telegram-канале по итогам встречи с коллективом предприятия.

Ранее в прокуратуре Кемеровской области сообщали, что у предприятия за июнь - июль 2024 года образовалась задолженность перед 382 работниками по выплате заработной платы в размере 46 млн рублей. В следственном управлении СК РФ по региону возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Минэнерго РФ поставило на контроль ситуацию с задолженностью по заработной плате на шахте. Новый инвестор обещал 18 ноября закрыть долги по зарплате за два месяца.

"Если коротко - обещание инвестор не выполнил. Деньги за июнь и июль горнякам не выплатили. План по дальнейшему развитию шахты мы также не услышали. В среду небольшая часть обещанных средств (2,9 млн рублей) поступила на счета предприятия. С этих денег частично была выплачена зарплата сотрудникам одного из участков. Сегодня услышали еще одно обещание: 32 млн рублей поступит на счета предприятия сегодня, остаток - до 20 ноября. Но веры в эти обещания у коллектива шахты больше нет", - написал Середюк.

Он добавил, что собственник запустил процедуру сокращения сотрудников, при этом работы по жизнеобеспечению шахты будут продолжены. Также для горняков развернули консультационный пункт, где свои вакансии предложили семь кузбасских предприятий. Компании предлагают системы переобучения, а также готовы решить вопрос с подвозом из города Белово.

Шахта "Инская" расположена в Беловском районе Кемеровской области. Предприятие построено на участке недр закрытой в 1998 году из-за пожара шахты "Сигнал". Новое производство было введено в эксплуатацию в 2011 году, с 2017 года на предприятии введена процедура банкротства. По требованию Ростехнадзора горные работы на шахте неоднократно приостанавливались по разным причинам, 10 сентября 2024 года - за отсутствие согласованного плана ликвидации аварии.