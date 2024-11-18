Депутат не увидел грубости в своем призыве рожать, «пока рожалка работает»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, призвавший женщин рожать, «пока рожалка работает», подчеркнул, что в его словах не было грубости. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru на фоне критики в свою сторону.

По его словам, если это высказывание показалось кому-то грубым, им следует пройти курс анатомии.

«Здесь ничего грубого нет. Вещи надо называть своими именами. Это не оскорбление женщины под названием рожалка. Женщина — это святое, а рожалка — это функции, данные человеку детородные. Если кто-то этого не знает — пройдите курс анатомии», — сказал он.

Помимо этого, он подчеркнул, что женщинам нельзя делать аборты, потому что люди не должны «заменять замысел Господа Бога на Земле».

Накануне сообщалось, что Александр Ильтяков призвал с детства внедрять в сознание россиян основы духовности и семейные ценности. Он высказался по поводу деторождения в связи с разработкой в регионе законопроекта о запрете к склонению к абортам, который предусматривает штраф от 10 тыс. до 200 тыс. руб.

На этом фоне сенатор от региона Сергей Муратов призвал не осуждать женщин, решивших сделать аборт. Он отметил, что ситуации бывают разные.