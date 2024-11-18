В Гидрометцентре сообщили об аномально теплой погоде в России

По всей России ожидается аномально теплая погода. В европейской части страны будет теплее на четыре-пять градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на востоке Уральского федерального округа температура будет выше нормальных значений на 15-16 градусов, а в центре Якутии аномалии будут достигать 16-20 градусов.

Вильфанд заявил, что в такой погоде виноваты глобальное потепление и перенос теплого воздуха из Атлантики.