В России введут получение некоторых услуг в МФЦ без паспорта

Российские власти определили список государственных услуг, которые можно получить в МФЦ по биометрии без паспорта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Данная опция появится в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях. Ожидается, что ее внедрят в местных МФЦ до конца года. Подчеркивается, что с использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, получить разрешение на строительство как застройщик, подать заявление на расторжение брака, получить пособие в связи с рождением ребенка и другие социальные меры поддержки.

«Возможность использовать биометрию будет доступна тем, кто ранее зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ утвердило проведение с 1 декабря эксперимента по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности пересечь границу РФ. Данное постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.