Синоптик заявил о погодной аномалии по всей России

Аномально теплые температуры будут наблюдаться по всей территории России из-за переноса воздуха из Атлантики и глобального потепления, отметил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он указал, что во многих регионах страны температура составит около нуля градусов.

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Вообще на всей территории страны очень высокие температуры. Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики. <...> На Урале, в Свердловской области температура будет около нулевой отметки. Ну куда это годится? Уже третья декада ноября, — заметил Вильфанд.

По словам метеоролога, для европейских территорий тепло выражается в 4–5 градусах выше нормы. В Якутии аномалии будут достигать 16–20 градусов. Похожая ситуация ожидается в Тюменской, Курганской областях. В Алтайском крае температура воздуха днем также прогнозируется около нуля градусов. Похолодание до отрицательных значений произойдет только к концу недели.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отмечала, что зима в столице будет теплой, а температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы. Такая положительная погодная аномалия продлится до марта 2025 года.