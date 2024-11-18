У «скопинского маньяка», 74-летнего Виктора Мохова, просидевшего 17 лет в колонии за изнасилование, появилась новая возлюбленная. Женщину видели местные жители в Скопине (Рязанская область). По их словам, Мохов часто проводит время в ее доме, помогая по хозяйству.

«В одной из опустевших построек поселилась некая загадочная незнакомка, к которой Виктор захаживает как к себе домой и якобы помогает по хозяйству», — передает telegram-канал Shot.

По данным источника канала, после возвращения Мохова в город местные жители начали покидать свои дома, опасаясь жить рядом с ним. Некоторые из них даже установили видеонаблюдение, чтобы защититься от возможных угроз. Ситуация вокруг Мохова продолжает оставаться напряженной, несмотря на его попытки адаптироваться к жизни на свободе.

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«Скопинский маньяк» похитил двух несовершеннолетних девушек в 2000 году. Жертвы провели в заточении 1296 дней — почти четыре года. В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии за насилие и издевательства над девушками в бункере. Вышел на свободу он в 2021 году. Сейчас Мохов продолжает жить в Рязанской области.