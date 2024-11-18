Для части россиян предложили ввести четырехдневную рабочую неделю

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой дать возможность многодетным, а также одиноким родителям, работать четыре дня без снижения дохода. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.

«Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода. Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей», - говорится в документе.

Также Чернышов предлагает дать возможность увеличения ежедневного времени работы таких сотрудников до 9 часов по соглашению с работодателем. При этом соответствующий эксперимент предложено провести в течение года на территории одного или нескольких регионов или же на базе крупных государственных предприятий.

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По мнению парламентария, сокращение рабочего времени поможет «повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей» и не приведет к экономическим потерям для семей.

«В случае положительных результатов можно будет закрепить эту практику на федеральном уровне, что станет значимым вкладом в социальную политику, направленную на поддержку семейных ценностей и демографического благополучия», - уверен Борис Чернышов.

Напомним, что сейчас в Исландии 50% работников трудятся по сокращенному рабочему графику, включая четырехдневную неделю. Исландские профсоюзы договорились (зачастую в суде) с работодателями о сокращении рабочего времени для десятков тысяч своих членов по всей стране. В итоге в прошлом году в Исландии наблюдался быстрый экономический рост, а уровень безработицы стал одним из самых низких в Европе.