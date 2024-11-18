Стало известно, где сейчас находится сбежавшая из РФ экс-владелица кафе «Андерсон»

Уехавшая из России основательница сети кафе «Андерсон» и экс-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова* перебралась в пригород португальского Лиссабона. Как сообщает Life, она расположилась в престижном жилом комплексе.

По информации журналистов, Татулова* часто ездит по побережью на кабриолете. Предпринимательницу можно нередко заметить на светских мероприятиях. Кроме того, она утверждает, что уже получила вид на жительство в Португалии.

Напомним, что Татулова* продала сеть кафе «Андресон» сети «ВкусВилл» в ноябре 2022 года. Рейтелер выкупил бренд и основные активы по цене от 600 млн до 800 млн рублей.

В апреле 2024 года предпринимательницу признали иноагентом за критику спецоперации и поддержку других иноагентов. Татулова* уехала из России в мае этого года, после того как ФНС вскрыла финансовые махинации в «Андерсоне» и доначислил более 500 млн рублей налогов.

* признана Минюстом иностранным агентом