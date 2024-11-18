Сальдо назвал сроки восстановления Каховской ГЭС

Восстановление разрушенной украинской армией Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может продлиться несколько лет. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Он подчеркнул, что восстановление Каховской ГЭС является сложной задачей, на реализацию которой может потребоваться несколько лет. ГЭС получила колоссальные повреждения. Так, практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие. Сальдо указал, что в настоящее время невозможно провести комплексное исследование дамбы для определения точных сроков восстановления и ориентировочных затрат, так как ГЭС расположена на линии боевого соприкосновения.

При этом губернатор подчеркнул, что восстановление ГЭС необходимо. Станция позволит поднять экономику региона. 6 сентября Сальдо заявил, что Каховское водохранилище спустя год после разрушения плотины ГЭС превратилось в болотистую местность. Подрыв Каховской гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня 2023 года. После прорыва плотины Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 кв. км, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей, но спустя почти год оно начало наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, водой на сегодняшний день покрыто до 40% бывшей акватории водохранилища.