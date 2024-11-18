В Магадане из-за циклона объявили свободное посещение в школах

В первую смену в школах Магадана в понедельник, 18 ноября, сделали свободное посещение. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

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"В первую смену с 1 по 8 классы сегодня свободное посещение. По второй смене сообщу дополнительно", - написал в Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.

Циклон пришел в Магаданскую область с 17 ноября. Обильный снегопад прошел в Магадане, Хасынском и Ольском округах. Усиление осадков ожидается 18 октября. Влияние циклона будет уменьшаться только в среду, 20 ноября.

Как сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов, министерству дорожного хозяйства и транспорта совместно с региональными и федеральными дорожными ведомствами поручено выпустить на уборку технику и люде, чтобы обеспечить безопасность движения и сообщения между населенными пунктами.