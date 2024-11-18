Для МФО предложили ввести штрафы за массовые угрозы

Для микрофинансовых организаций (МФО) в России могут ввести оборотные штрафы, а также ввести возможность исключения их из госреестра Центрального банка России. Об этом сообщает газета "Известия".

С данной инициативой выступил глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов. Он отправил соответствующее предложение кабмину, Минфину, Центробанку и Госдуме. Причиной для ужесточения наказания стали массовые нарушения МФО прав заемщиков и применение незаконных методов возврата долгов.

По данным Павлова, в настоящее время микрофинансовые организации используют различные методы для побуждения граждан к выплате долгов. Многие из этих способов уголовно наказуемы. В частности, МФО могут взламывать аккаунты должников, угрожать им расправой и клеветать. В инициативе общественника указывается, что в последние годы число нарушений растет.

Так, в 2023 году МФО объявили на 26% больше предостережений, чем за весь 2022-й. При этом за три квартала 2024 года — на 368,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В октябре Центробанк предложил ввести для МФО правило "один заем в руки до погашения" и запретить выдавать новые микрокредиты ранее чем через три дня после погашения долга. Регулятор объяснил это ростом кредитных задолженностей у россиян.