Симоньян оценила разрешение США на удары вглубь России

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала разрешение президента США Джо Байдена Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России.

По ее словам, непонятно, для чего это было нужно.

"Не знаю, зачем, но знаю, что зря", - написала Симоньян.

Напомним, в воскресенье сразу несколько западных изданий сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. По их данным, Киев может осуществить первые атаки по РФ уже в ближайшие дни.

В Белом доме эти сообщения комментировать отказались.

Ушел от ответа и сам американский лидер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, напомнила о заявлении президента России Владимира Путина, в котором он предупредил, что разрешение Запада наносить удары по РФ своим дальнобойным оружием будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте.