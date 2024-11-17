Святой праведный Иоанн Кронштадтский, известный своей проницательностью, оставил после себя пророчества, удивляющие своей точностью. Накануне своей смерти в 1909 году он пережил видение, ставшее предостережением для России.

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Во время вечерней молитвы к святому явился старец с седой бородой в монашеской мантии, держащий четки. В этом видении Иоанну были показаны множество событий, которые действительно произошли в стране: падение монархии, разрушение церквей и революционные потрясения.

Тем не менее, святой утверждал, что после череды тяжелых испытаний обязательно наступит время духовного возрождения. В своих записях он указал несколько ключевых дат: 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и 2024 годы. Большинство из них уже стали знаковыми в истории России, а значение 2024 года, по мнению исследователей, еще предстоит осмыслить.

— Должны молиться, плакать горькими слезами. Тем не менее, страна спасется и отряхнется от прежних грехов, — передает слова провидца «Кулик».

Святой подчеркивал, что спасение страны возможно лишь через покаяние и искреннюю веру. Он предупреждал о тяжелых испытаниях, но именно духовные ценности помогут народу их преодолеть. В своих последних наставлениях праведник призывал к сохранению православных традиций и укреплению веры.

Иоанн Кронштадтский, якобы обладавший даром предсказания, смог предвидеть множество испытаний для России еще до революционных событий. В числе важных дат он также упоминал 2024 год.