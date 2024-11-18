На отбор во второй поток программы «Время героев» зарегистрировались более 6500 человек

За первые три дня дополнительной регистрации на отбор во второй поток президентской программы «Время героев» были поданы 6640 заявок. Об этом сообщили на сайте программы.

Регистрация началась 15 ноября, она продлится до 15 января следующего года. О начале формирования второго потока обучения на магистерской программе заявили на заседании Общественного совета программы, которое состоялось 14 ноября. Там же подвели итоги второго модуля первого потока.

К настоящему моменту уже 12 участников первого потока были назначены на новые посты. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, глава «Движения первых» Артур Орлов и другие.

Ранее сообщалось, что за первые сутки дополнительной регистрации на отбор в программу «Время героев» заявки подали более 4500 человек. При этом за первые часы с начала отбора зарегистрировались более тысячи россиян.