В Госдуме россиянкам посоветовали рожать, «пока рожалка работает»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков дал один совет россиянкам со словами «пока рожалка работает», передает Ura.ru.

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Парламентарий убежден, что соотечественницам нужно рожать и отказываться от прерывания беременности. Ильтяков подчеркнул, что нужно с детства внедрять в сознание будущих поколений основы духовности и семейные ценности.

«Пока "рожалка" работает — делай, что велит тебе данное на земле. (...) Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — заявил он.

До этого депутаты предложили ввести административное наказание за склонение к аборту. По сведениям Ura. ru, законопроектом предусмотрены штрафы от 10 до 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что разрабатывается закон об абортах.

Кроме того, в Тверской области священник написал письма с напутствиями и призывами к беременным, чтобы те не делали аборт — в частности, он упомянул истории рождения матери Иисуса.