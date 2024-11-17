ЮНЕСКО проигнорировало убийства российских репортеров

Союз журналистов России (СЖР) готовит письмо в ЮНЕСКО с вопросами относительно доклада гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле о безопасности журналистов за 2022-2023 годы, где вообще не упомянуты российские СМИ и репортеры. Об этом заявил председатель СЖР Владимир Соловьев в интервью РИА Новости.

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Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по поводу преследования и гибели журналистов остается высоким - 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на 4%. Однако, как сообщил глава СЖР, в опубликованном докладе ЮНЕСКО "игнорирует и даже не упоминает многочисленные жертвы среди российских работников СМИ за предыдущие два года". Также нет информация о погибших военкорах в зоне СВО.

Владимир Соловьев заявил, что в СЖР возмущены проектом доклада. Он добавил, что "ЮНЕСКО держалось до последнего и не отличалось двойными стандартами и таким откровенным цинизмом".

Соловьев акцентировал внимание на том, что в доклад не включен никто из более чем 30 погибших российских журналистов. Также ни слова не говорится о том, что были совершены теракты со стороны Украины против Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Было совершено покушение на Захара Прилепина. А погибшего российского журналиста Ростислава Журавлева докладчики записали как представителя СМИ Украины.