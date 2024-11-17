Австралийский бизнесмен планирует построить деревню на Урале

Основатель и директор «Первого Русского музея» в Сиднее Михаил Овчинников рассказал, что весной 2025 года собирается начать строительство в Свердловской области «старообрядческой деревни».

По его словам, поселение будет состоять из 250 домов стоимостью до 10 млн рублей.

Помимо этого, на территории деревни будут построены школы, детские сады, церковь и другая социальная инфраструктура, отмечает «Газета.ру».

Деревня будет предназначена для потомков русских старообрядческих семей, желающих вернуться в Россию. Но также в поселении смогут жить все желающие «добрые люди».

Оно появится в 100 километрах от Екатеринбурга.