Самая красивая девушка РФ прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная»

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в Мексике. Об этом заявил генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк, сообщает ТАСС.

Россиянка попала в топ-30 участниц.

«Она [Алексеева] одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что ее выгодно отличает», — сказала Беляк.

Ранее Беляк заявила, что Алексеева обладает главными качествами для победы на конкурсах красоты. Она считает, что у девушки есть хорошие шансы на победу в конкурсе «Мисс Вселенная».

В октябре Валентина Алексеева призналась, что в будущем мечтает стать врачом. Сейчас она планирует стать онкологом, но окончательный выбор специализации ей предстоит сделать после третьего курса.