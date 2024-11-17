Молодежь из России и мира объединилась, чтобы станцевать на Дубайском оперном балу

На Дубайском оперном балу в ОАЭ выступили представители Международных клубов дружбы из 12 регионов России и иностранные студенты РУДН из 15 стран мира. Подробности "РГ" рассказал советник руководителя Росмолодежи по международным вопросам, генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Даниил Бисслингер:

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"В каждой паре один из участников представляет нашу страну, другой - зарубежную. Танец стал олицетворением международного диалога и дружбы, которую поддерживают молодые люди России и всего мира. Это событие демонстрирует, что для молодежи не существует границ, они хотят общаться, изучать традиции друг друга и создавать совместные культурные и общественные проекты".

В составе 15 пар молодые люди из России и из-за рубежа исполнили танец дебютантов под произведения Иоганна Штрауса-младшего. Иностранными участниками бала стали представители Китая, Алжира, Туниса, Шри-Ланки, Кот-д"Ивуара, Турции, Боливии, Индии, Латвии, Замбии, Бенина, Туркменистана, Коста-Рики, Казахстана и Белоруссии.

"Участие в бале - это уникальный опыт для меня, я никогда не танцевал раньше. - Говорит дебютант из Коста-Рикаи Гутьеррес Бенавидес Эстебан Хосуэ. - По-моему, это международное культурное событие дает возможность молодым людям из разных стран пообщаться, поделиться своим опытом и узнать мнения своих сверстников со всего мира".

"Во время репетиций и подготовки к балу мы познакомились с культурой участников из 15 стран, узнали их традиции и историю. Именно на этом общении и понимании друг друга строится большая международная дружба", - рассказала, в свою очередь, исполнительница танца дебютантов из России, участница Международного клуба дружбы Алтайского края Елизавета Москаленко.

Россию также представляли молодые люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской, Волгоградской, Псковской, Тверской областей, Кабардино-Балкарии, Татарстана, Мордовии и Карелии.

Репетиции проходили на площадке РУДН в Москве. Подготовкой молодых людей занималась Международная ассоциация балов во главе с танцмейстером Михаилом Грибовым. По его словам, на подготовку у дебютантов культурного события было всего 4 дня, а весь танец длился 8 минут, что является серьезным вызовом для новичков.

"Я очень воодушевлен, потому что ребята очень классные и позитивные. Ощущение, что мы уже когда-то репетировали. При этом большинство ребят никогда не танцевали в парах - у них это первый опыт. Здорово, что пары разбиты на представителей разных стран и российских регионов. Если в паре что-то не получается, то они приходят на помощь друг другу", - поделился Михаил Грибов.

Справка "РГ"

Международные клубы дружбы - флагманский проект Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Клубы открываются в 89 регионах России и на федеральной территории "Сириус".

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта 2024 года в "Сириусе" и собрал 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира.

Согласно поручениям Президента РФ, ВФМ будет проходить в России на регулярной основе - раз в шесть лет, также каждые 6 лет 10 тысяч молодых людей со всего мира будут собираться на Международном фестивале молодежи, между этими событиями под эгидой ВФМ будут проводиться международные тематические слеты и другие события