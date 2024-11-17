Что полезно знать о праве работника на отпуск

Каждый работающий россиянин имеет право на ежегодный отпуск — минимум 28 дней. Дольше могут отдыхать инвалиды, военнослужащие и росгвардейцы, педагоги, несовершеннолетние и другие. Все организации, кроме микропредприятий, где трудится меньше 15 человек, должны составлять график отпусков. Сделать это по Трудовому кодексу нужно к 17 декабря. Однако есть сотрудники, которых обязаны отпустить в любое удобное для них время.

Право есть

Оплачиваемый отпуск работнику по трудовому договору полагается ежегодно, следует из статьи 122 Трудового кодекса. Право на него за первый год на новом месте появляется после шести месяцев непрерывного труда, но по соглашению сторон срок можно уменьшить. До истечения полугода заявление на отпуск также должны одобрить:

женщине перед отпуском по беременности и родам или сразу после него, сотруднику моложе 18 лет, усыновившему ребенка в возрасте до трех месяцев, мужчине, если его жена в отпуске по беременности и родам, совместителю в период отпуска на основной работе.

Во второй и последующие годы можно отдыхать в любое время в соответствии с очередностью, закрепленной в графике.

Если нет — готовьте штраф

Утверждать календарь отпусков на будущий год работодатели должны самое позднее за две недели до его начала, то есть до 17 декабря. Это норма статьи 123 ТК. Исключение — микропредприятия, в которых до 15 сотрудников, и некоммерческие организации. Им нужно заключать письменные соглашения с работниками, следует из статьи 309 кодекса. Новые компании могут не составлять график на тот год, когда открылись. Графики надо подписывать и руководителям — физическим лицам, зарегистрированным или не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, говорится в статье 305.

В остальных случаях отсутствие графика расценивается как административное правонарушение по статье 5.27 КоАП, что грозит предупреждением или штрафом: для должностных лиц и предпринимателей — от одной до пяти тысяч рублей, для компаний — от 30 до 50 тысяч. При повторном нарушении: для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалификация от года до трех лет, для предпринимателей — от 10 до 20 тысяч, для юрлиц — от 50 до 70 тысяч.

Гуляю, когда хочу

Роструд напоминает, кто вправе взять отпуск, когда им удобно:

женщины перед отпуском по беременности и родам, сразу после него либо отпуска по уходу за ребенком, несовершеннолетние, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев, один из родителей, опекун, попечитель, приемный родитель с несовершеннолетним ребенком-инвалидом, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, пока младшему нет 14 лет, муж, жена которого в отпуске по беременности и родам, отозванные из отпуска — на неиспользованную его часть, ветераны, пострадавшие от радиации, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», Герои Труда, СССР и России, полные кавалеры орденов Славы, супруги военнослужащих, совместители, у которых отпуск на основной работе.

Кому больше

Продолжительность отпуска определяют исходя из того, чем человек занимается, сообщил Роструд на информационном портале «Онлайн-инспекция.РФ»:

28 календарных дней — это минимум, положенный всем, 31 — несовершеннолетним, 30 — инвалидам, прокурорам и работникам Следственного комитета, государственным гражданским служащим, от 30 до 45 — военнослужащим и росгвардейцам, 42 и 56 — педагогическим работникам с учетом вида учреждения и должности, от 30 до 40 — сотрудникам профессиональных аварийно-спасательных служб, формирований, 49 и 56 — работающим с химическим оружием в зависимости от степени опасности.

Удлиненный отпуск в рабочих днях:

48 — докторам наук в госучреждениях, 36 — кандидатам наук, 30 — судьям, 36 — медикам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных.

Могут добавить

В некоторых случаях к основному плюсуют дополнительный оплачиваемый отпуск:

за вредные или опасные условия труда — от семи календарных дней, за особый характер работы — зависит от ее вида и должности, за занятость в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, — от 24 и 16 календарных дней соответственно, за ненормированный рабочий день, труд за границей в загранучреждениях или представительствах России — от трех, спортсменам и тренерам — от четырех, пострадавшим от радиации на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», Семипалатинском полигоне, проходившим службу в подразделениях особого риска и получившим лучевую болезнь или другие заболевания, инвалидам вследствие катастрофы — от 14 дней, для работающих в зоне с льготным социально-экономическим статусом — от семи дней без учета дополнительного отпуска за вредные условия труда при постоянном проживании и работе до 2 декабря 1995 года.

Дольше или денежнее

Чтобы сумма отпускных оказалась выше, в Роструде советуют отдыхать в месяцы с большим числом рабочих дней. Тогда стоимость одного дня ниже, меньше и потери в зарплате.

В 2025 году это июль и октябрь — по 23 рабочих дня, а также апрель, сентябрь и декабрь — по 22. Желательно включать и выходные дни — отпускные за них платят, а зарплату нет. Так, при окладе в 60 тысяч рублей и 14-дневном отпуске получится:

в июне 19 рабочих дней. Стоимость одного — 3158 рублей. Из-за отпуска зарплата уменьшится на 44 212, в июле 23 рабочих дня. Стоимость одного — 2609 рублей. Зарплата за месяц уменьшится на 36 526.

Тем, для кого финансовая сторона вопроса не столь важна, а хочется продлить отдых, отпуск лучше оформлять:

между выходными, до и после длинных праздников.