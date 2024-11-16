Умер пострадавший из-за обрушения моста в Крыму

Пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе Республики Крым скончался в больнице. Об этом в субботу, 16 ноября, проинформировала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

© Вечерняя Москва

— К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации, — говорится в публикации.

Грузовик, рухнувший в городе Джанкой на севере Крыма, перевозил 21 тонну моркови. По неподтвержденным данным канала, после грузовика с моста слетел легковой автомобиль. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. В результате происшествия оказались повреждены электросеть и железнодорожное полотно, находившееся под мостом. Отменены шесть пригородных поездов.

Автомобильный мост обрушился в Крыму

Ранее, 13 ноября, Следственный комитет назвал перегруз большегруза возможной причиной обрушения моста в Джанкойском районе в Крыму. Следователи начали проверку. Также в региональном Минздраве сообщили, что один из двух водителей, получивших травмы во время этого инцидента, находится в тяжелом состоянии.