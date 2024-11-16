В Москве прошла церемония подписания Русского глобуса первенства

В Москве в рамках международной просветительской акции «Географический диктант» прошла торжественная церемония подписания Русского глобуса первенства, пишет пресс-служба Русского географического общества.

© Пресс-служба РГО

Свои автографы на глобусе оставили российский авиатор, герой РФ Николай Гаврилов и вице-президент Ассоциации полярников, член Наблюдательного совета Центра подводных исследований РГО, член Экспертного совета РГО Константин Зайцев.

Кроме того, 16 ноября состоялась церемония памятного гашения почтовой марки, посвящённой акции «Географический диктант».

В мероприятии приняли участие первый вице-президент РГО Николай Касимов и генеральный директор АО «Марка» Артём Адибеков.

На почтовой марке изображён юбилейный логотип мероприятия. Номинал— 31 руб., тираж — 90 тыс. экземпляров. Оформление марки художника Ивана Ульяновского. Марки вышли в почтовое обращение и поступили в продажу в отделениях почтовой связи и сети салонов «Коллекционер».

Напомним, что Глобус русского первенства — проект, посвящённый выдающимся достижениям соотечественников. Начиная с 2017 года на большом глобусе, хранящемся в РГО, свои подписи ставят россияне, совершившие важные научные открытия, поставившие спортивные рекорды, добившиеся больших успехов в политической, общественной, культурной деятельности.

Так, в апреле 2019 года на глобусе расписался президент России Владимир Путин. Также на нем оставили автографы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, путешественник Артур Чилингаров, депутат Госдумы, космонавт Валентина Терешкова.

«Географический диктант» проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Это международная просветительская акция, нацеленная на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному природному наследию. В этом году акция прошла в 10-й раз.