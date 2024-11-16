Владимир Толстой рассказал о работе в рамках «Географического диктанта — 2024»

Владимир Толстой, праправнук Льва Николаевича Толстого, писатель и журналист, генеральный директор Государственного музея имени Л. Н. Толстого в Москве, рассказал о своем участии в озвучке вопросов для международной просветительской акции «Географический диктант — 2024», пишет пресс-служба Русского географического общества.

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Гендиректор отметил, что на многие вопросы, вошедшие в итоговый перечень, знал точные ответы. Вместе с тем, признался он, «в двух-трех случаях колебался», но если была бы возможность подумать, то смог бы ответить и на них.

Таким образом, добавил потомок великого писателя, итоговый балл составил бы 97-98 из 100 максимальных.

По его оценке, информация лучше всего запоминается через переживания и ощущения, через личную историю, чтение большого количества книг.

Владимир Толстой заметил, что в России есть несколько значимых для него мест. Главное из них — Ясная Поляна в Тульской области, любимое место для Льва Николаевича и важное для всех его потомков. Кроме того, пояснил общественный деятель, он любит русскую реку Дон и особенно ее течение в Волгоградской области.

«Очень люблю весь наш Дальний Восток: Приморье, Сахалин, Камчатку и Курильские острова. Поразительная часть нашей огромной Родины! Камчатка — как отдельная планета, у Сахалина свои преимущества. Хабаровский край, Приморье — это огромные территории. Очень люблю Якутию», — рассказал Толстой.

Путешественник отметил, что когда-то прошел по Индигирке вплоть до устья реки и выхода в Северный Ледовитый океан, где когда-то русские образовали населенный пункт, который так и называется — Русское Устье.

Потомок писателя положительно расценил идею, чтобы искусственный интеллект синтезировал голос его прапрадедушки.

«Сегодня без искусственного интеллекта трудно представить нашу жизнь. А завтра, думаю, будет невозможно. Поэтому нужно пробовать, экспериментировать. Искусственный интеллект совершенствуется и, полагаю, с каждым последующим разом будет ближе к подлинному, но никогда подлинное не заменит», — подчеркнул Толстой.

Гендиректор музея заметил, что потомки писателя существенно отличаются друг от друга, но чувствуют себя частью большой семьи, частью большого глубинного рода, который далеко за Льва Толстого уходит в историю. Тем не менее, при всей внешней непохожести, «породу никуда не скроешь, она есть».