Акция «Географический диктант» прошла по всей планете

Международная просветительская акция «Географический диктант» прошла на тысячах площадок по всей планете, пишет пресс-служба Русского географического общества.

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Геодиктант написали, в частности, на борту Международной космической станции, на борту лайнеров, следующих из Норильска в Москву и из Красноярска в Туруханск, в настоящем оленеводческом чуме, в партизанской землянке, на антарктических станциях «Беллинсгаузен» и «Мирный», и даже верхом, в известнейшем конном клубе «Измайлово», где когда-то готовился к роли Д'Артаньяна актер Михаил Боярский.

Центральной площадкой диктанта стал в этом году стал Международный мультимедийный пресс-центр медиагруппы «Россия сегодня», где знатоки географии отвечали на вопросы вместе с потомками великих русских путешественников Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского и Николая Михайловича Пржевальского.

Также диктант писали в университетах, музеях, библиотеках, во многих банках и в фитнес-клубах. Участником по традиции стал и легендарный эрудит Анатолий Вассерман .

«Диктант у нас юбилейный, 10-й, тем более мы выяснили, что это самая большая географическая образовательная акция в мире. Конечно, очень хотелось сделать его необычным, еще более ярким, чем в прошлые года. Мы превзошли свои прошлогодние результаты — с нами более 11 тыс. площадок во всех регионах России, плюс 118 зарубежных стран», — отметил первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества (РГО) Илья Гуров

По его словам, среди зарубежных участников — те, кто интересуется Россией, но является коренным жителем других государств, и наши соотечественники, которые, как правило, из-за работы проживают за рубежом, но которым важно, чтобы их дети не теряли связь с Родиной.

Вопросы диктанта «озвучили» писатель Лев Толстой, певец Федор Шаляпин и поэт Сергей Есенин — это стало возможных с помощью обработки старинных записей посредством AI-алгоритмов. Кроме того, вопросы задавали писатель-эссеист Владимир Толстой и актриса театра и кино Мария Аронова.

«Объединяя на своих площадках более трех с половиной миллионов человек во многих странах — учащихся и студентов, представителей разных профессий и старшее поколение, целые семьи — ваш уникальный, востребованный проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии», — обратился к организаторам акции президент России Владимир Путин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что масштабная акция объединяет граждан разных стран, способствует укреплению межнационального общения и взаимопонимания. Он добавил, что Геодиктант — это замечательная возможность для каждого жителя России расширить свои знания о нашей удивительной стране, о её природной и культурной уникальности.

Организаторы предложили участникам несколько вариантов диктанта, каждый из которых состоял из 40 вопросов закрытого типа, разделенных на две части по степени сложности.

Россияне и любители географии из десятков стран мира ответили на вопросы, какому государству принадлежит остров Ормуз, кто предложил перевозить нефть и нефтепродукты из Баку в регионы России, где проходили турниры по шашкам в XIX веке, какой зверь выбран символом парка «Русская Арктика», какую реку изобразил художник Василий Поленов.

Результаты диктанта станут известны 12 декабря. Акция проводится с 2015 года по инициативе Президента Российской Федерации, Председателя Попечительского совета Русского географического общества Владимира Путина с целью популяризации географических знаний.