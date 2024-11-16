Названа причина смерти премьера Мариинского театра Шклярова

39-летний артист балета сорвался с карниза в попытке покинуть запертую квартиру своего дома. Об этом сообщил источник Пятого канала, знакомый с ситуацией.

По его даным, Шкляров страдал от наркотической зависимости и попросил жену помочь ему преодолеть тягу. О его смерти сегодня сообщила бывшая балерина Ирина Бартновская, назвав случившееся «ужасной трагедией». Пресс-служба Мариинки подтвердила эту информацию.

Появились подробности обстоятельств смерти Светличной

Шкляров окончил Академию Вагановой, а с 2011 года танцевал ведущие партии в постановках Мариинки. В его репертуаре были классические балеты и современные хореографические постановки.