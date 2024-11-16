Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с российским блогером из Дагестана Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик.

В видео-анонсе Такер задает несколько вопросов Хасбику:

«Тебе нравится Майк Тайсон?», «Что ты думаешь о США и американском народе?».

Хасбик отвечает, что Тайсон «хорош», и что он посещал США в прошлом году. Там, по словам блогера, очень красивые города и достойные люди, они хорошо к нему отнеслись, и он скучает по ним.

Также Хасбик сказал, что желает мира во всем мире, и чтобы люди из разных стран могли приезжать друг к другу в гости.

Хасбулла Магомедов родом из Дагестана. Он стал известен благодаря необычной внешности и росту менее 100 см.

Ранее Хасбик встретился с другим известным блогером— Пэйном Гарольдом (Андрашем Арато) — и сделал с ним совместное фото.