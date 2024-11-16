Станислав Садальский прокомментировал смерть Светланы Светличной

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, скончавшаяся на 85-м году жизни была настоящим "секс-символом СССР". Такое мнение высказал "Газете.ru" актер Станислав Садальский.

"Очень горько, очень горько. Я даже не знаю, что говорить в таких случаях, потому что очень горько. Ушла действительно удивительная [актриса]. Сейчас принято всех называть "секс-символом", но она действительно была секс-символом СССР", - отметил он в разговоре с изданием.

"Любимая была открытка в казармах солдатских. Света была удивительным, чистым и светлым человеком", - вспоминает актер.

По предварительным данным, причиной смерти Светланы Светличной стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне рака ротоглотки. В последние годы она тяжело болела, известно, что у нее было новообразование в лобной доле мозга. Также артистка почти потеряла память из-за болезни Альцгеймера и с трудом передвигалась.

Названа предварительная причина смерти Светличной

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище, дату и место прощания объявят позднее.