Во всех регионах России прошел Военно-патриотический диктант

III Всероссийская просветительская акция "Военно-патриотический диктант - 2024", организованная учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", прошла во всех регионах страны, передает корреспондент ТАСС.

Основной площадкой в этом году стал Центральный академический театр Российской Армии. Акция приурочена к 18 ноября - День призывника. Ранее сообщалось, что большой блок вопросов в рамках диктанта будет посвящен спецоперации на Украине.

Подведение итогов диктанта и награждение победителей состоится в канун Нового года. В прошлом году количество участников акции по всей России превысило 363 тыс. человек.

Военно-патриотический диктант проводился при поддержке Минобороны России, ДОСААФ, Юнармии и региональных центров "Авангард".