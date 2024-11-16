Стало известно, где похоронят Светлану Светличную

Народную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в пресс-службе российской Гильдии актеров.

При этом дату церемонии прощания со Светличной обнародуют позднее, передает РИА Новости.

Светличной не стало 16 ноября. Последние несколько месяцев артистка находилась в больнице. Самочувствие актрисы стремительно ухудшалось перед смертью, причиной которой, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.

Актриса категорически отказывалась лечить онкологию, которую ей диагностировали. Она заявляла, что не хочет лечиться из-за риска ухудшения самочувствия.

Названа предварительная причина смерти Светличной

В фильмографии у актрисы несколько десятков известнейших фильмов, такие как «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Фраза «Не виноватая я! Он сам пришел», произнесенная героиней Светличной, стала крылатой. Она снималась в фильмах, играла в театре, была иконой стиля.