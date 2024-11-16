Появились подробности о смерти солиста Мариинского театра Шклярова

Смерть ведущего солиста Мариинского театра Владимира Шклярова не была насильственной и не носит криминального характера. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных службах.

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Шкляров погиб 16 ноября в возрасте 39 лет. Представители театра принесли соболезнования родным и близким солиста.

Владимир Шкляров является заслуженным артистом РФ, лауреатом международных балетных конкурсов и премий. Родился в Ленинграде, прошел обучение в Академии русского балета имени Вагановой.

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В его репертуаре были такие известные балетные постановки, как «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда» и многие другие.