Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в ночь с 15 на 16 ноября. Артисту было 39 лет, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

Дата и место похорон пока не называются, обстоятельства уточняются. В Мариинском театре заметили, что информация о прощании будет опубликована в соцсетях заведения.

«Не нужно спрашивать причину. Страшная трагедия. Давайте уважать память о Вове и помнить, что у него остались маленькие дети», — отметила бывшая балерина Ирина Бартновская.

По данным портала, в 2023-м Шкляров отмечал 20-летие на сцене Мариинского творческим вечером в Кремлевском дворце.

«Владимир Шкляров выглядит баловнем Судьбы. Гармоничное сложение, красивый сценический облик, актерское обаяние и легкий танцевальный почерк. У Шклярова танец не выдает груза проделанной работы. Даже когда становится заметной физическая усталость артиста, его танец сохраняет «легкое дыхание»», — писал о нем ранее журнал «Балет».

Владимир Шкляров – заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий. Родился в Ленинграде, окончил Академию Русского балета имени Вагановой.

В его активе были известнейшие балетные постановки Мариинского, такие как «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Баядерка», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и десятки других, где зачастую он выступал в главной партии.