Стало известно о состоянии найденного после кражи кота Лучика

Кота по имени Лучик, которого похитили подростки, много кормят. Ему также уже начали искать новых хозяев. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

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Питомец в настоящее время находится в ветеринарной клинике на обследовании и уже прошел необходимые исследования. По словам волонтеров, кот стал настоящей звездой во время поисков.

Теперь в клинику поступает множество предложений о том, чтобы забрать Лучика в добрые руки. А пока кот восстанавливается после нескольких дней скитаний — он немного приболел и подкашливает. К людям он очень отзывчив, в приюте у волонтеров чувствует себя комфортно, говорится в публикации.

После похищения Лучика обнаружили на столичной парковке под машинами.

15 ноября в Крыму задержали двух девочек, которые украли кота из московского зоомагазина. Выяснилось, что они раньше уже воровали животных и красили их в яркие цвета. Первыми на подростков обратили внимание активисты, затем дело дошло до полиции. Что известно об этом случае и что грозит девочкам — в материале «Вечерней Москвы».