ВГТРК обратилась в ООН из-за преступлений против российских журналистов

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) обратилась в ООН и ЮНЕСКО из-за игнорирования международными организациями преступлений против российских журналистов.

Таким образом в ВГТРК отреагировали на проект доклада генерального директора ЮНЕСКО по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы. В своем ответе ВГТРК обратила внимание на то, что в докладе не упоминаются преступления против журналистов из России. По этой причине компания также обвинила ЮНЕСКО в отсутствии объективности и толерантности. При этом, ответ ВГТРК был отправлен генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле, а также генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу