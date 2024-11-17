Первый канал потребовал от ЮНЕСКО учесть факты гибели российских журналистов

Первый канал направил официальное обращение в ЮНЕСКО с требованием включить сведения о гибели и ранениях российских журналистов в итоговый доклад генерального директора организации Одре Азуле, посвященный безопасности работников СМИ и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы.

© Российская Газета

Доклад планируется рассмотреть на заседании Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО, которое пройдет 21-22 ноября в Париже. Однако в представленном проекте отсутствуют данные о гибели российских журналистов за указанный период.

"Редакция Первого канала категорически отвергает столь необъективный подход к описанию проблемы безопасности журналистов в современном мире. Требуем внести изменения в опубликованный доклад и добавить в него (информацию о гибели и ранениях российских журналистов - прим. "РГ")", - говорится в письме, адресованном генеральному директору ЮНЕСКО от руководителя службы новостей Кирилла Клейменова.

Выдержки из письма были процитированы в эфире.

Первый канал стал первым среди российских СМИ, кто официально обратился к ЮНЕСКО с соответствующим требованием после публикации проекта доклада.