Временное пребывание украинцев в России предложили ограничить

МВД предложило ограничить срок временного пребывания граждан Украины в России и их право на работу в стране без разрешительных документов. Соответствующий законопроект появился на портале проектов нормативных актов.

Согласно опубликованному документу, срок предлагается ограничить до 1 января 2025 года с продлением до 31 марта того же года включительно. Для получения права на работу после этой даты украинцам необходимо будет пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование, а также сфотографироваться.

Другой срок устанавливается для иностранцев и лиц без гражданства, которые работают на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их срок пребывания будет продлеваться на период действия договора с работодателем, но не позднее 31 декабря 2025 года.