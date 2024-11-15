Брата актрисы Светланы Немоляевой экстренно госпитализировали

Telegram-канал Mash сообщает, что брата актрисы Светланы Немоляевой, режиссера Большого театра Всеволода Немоляева экстренно госпитализировали в Москве. По данным Mash, режиссер упал и сильно ударился головой.

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По данным Telegram-канала, инцидент произошел в квартире 87-летнего режиссера. Утром у него закружилась голова, он упал и потерял сознание. Немоляев ударился затылком о стеклянный шкаф, утверждает Mash.

Режиссеру вызвали скорую помощь. По данным Mash, в больнице ему наложили швы, сейчас режиссер находится в сознании.

В октябре СМИ сообщили о госпитализации Светланы Немоляевой. Сама 87-летняя актриса опровергла информацию и сообщила, что чувствует себя хорошо.