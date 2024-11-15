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Мне кабачковую: лучшие шутки о красной икре

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Перед Новым годом россиян снова ждет рост цен на красную икру. Согласно предварительным оценкам источников, к концу декабря повышение цен на любимый деликатес составит до 20%. Всего же с 2023 года стоимость красной икры увеличилась в 2 раза. Об этом сообщает Lenta.ru.

Уточняется, что причина роста цен — сокращение улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. Также на подорожание деликатеса повлияло ужесточение процесса получения сертификатов и снижение спроса на продукт.

По прогнозам, к Новому году цена одного килограмма икры может достигнуть 13 200 рублей.

Интернет-шутки о любимом праздничном продукте россиян — в галерее "Рамблера".