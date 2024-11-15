Топ-менеджер Rambler&Co обсудила будущее работы редакций на форуме «Культура. Медиа. Цифра»

13-14 ноября 2024 года в Москве прошел форум «Культура. Медиа. Цифра», собравший на одной площадке лидеров креативных индустрий России и других стран мира для обсуждения трендов в медиапотреблении, цифровизации культурной индустрии, применении искусственного интеллекта в творчестве. На мероприятии выступили представители медиахолдингов, лидеры технологических стартапов, а также звёзды мировой киноиндустрии – Эмир Кустурица, Оливер Стоун и Люк Бессон. За два дня в форуме приняли участие порядка 70 спикеров из более чем 10 стран мира.

© Программный комитет форума «Культура. Медиа. Цифра»

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер», выступила спикером сессии «Контент и медиа будущего». В дискуссии также приняли участие Родион Скрябин, генеральный директор digital-агентства «Палиндром», Алексей Пономарь, издатель «Лайфхакера», и Артур Зархи, генеральный директор «Корпорации роботов». Модератором выступила Ирина Зайцева, журналист, основатель клуба «Друзья машин», продюсер спецпроектов «Московских новостей».

Обсуждая востребованность мультиформатных публикаций и видеоконтента, топ-менеджер Rambler&Co отметила дальнейшие перспективы их развития.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»: «Мы уже живем в мире, где целые поколения выросли на коротких видео и редко обращаются к текстовому контенту. Тренд на осознанное потребление усиливается с каждым днём – из-за высокой когнитивной нагрузки и ограниченного времени человека. Люди перестали бездумно серфить, хотят больше внимания уделять семье и жизни. Поэтому важно делать интересный, но одновременно качественный контент».

Перейдя к дискуссии на тему искусственного интеллекта и отвечая на вопрос «Как будут выглядеть редакции медиа через 5 лет?», спикеры единогласно отметили востребованность новых специальностей, на которые смогут претендовать в том числе и нынешние журналисты. По мнению Ивановой, они будут переходить на позиции специалистов по обучению нейросетей, промт-инженеров, и это станет возможностью применить свои опыт и навыки в современных реалиях.

Форум «Культура. Медиа. Цифра» объединил специалистов в области кино, игр, медиа, технологических и креативных индустрий для поиска нового баланса между коммерческими целями и общественными интересами, возможностями машин и способностями людей.